Der Turm ruft Berufskolleg Geldern bereitet sich auf Kletterturm vor

Im kommenden Jahr soll hinter der Sporthalle des Berufskollegs Geldern ein 15 Meter hoher Kletterturm errichtet werden. Damit ist das Berufskolleg die einzige Schule in der Region, die mit einer solchen Kletteranlage ausgestattet ist. Um sich optimal darauf vorzubereiten, absolvierte Schulleiter Andreas Boland zusammen mit neun weiteren Kolleginnen und Kollegen nun einen Kletterkursus am Sonsberg in Sonsbeck. Dabei erwarben die Teilnehmenden den Kletterschein „Toprope“, der vom Deutschen Alpenverein (DAV) zertifiziert ist.