Bauprojekt in Geldern Kreis investiert fünf Millionen Euro am Berufskolleg

Geldern · Am Berufskolleg in Geldern rollen die Bagger an. Entstehen soll dort ein neuer Trakt für Gartenbauer und Dachdecker. Hinzu kommt ein besonderes Bauwerk mit 15 Metern Höhe, das es so an keiner weiteren Schule in der Region gibt.

24.01.2024 , 10:27 Uhr

Am Berufskolleg in Geldern stehen am Mittwochmorgen bereits die Bagger bereit. Die Wiese, auf der die neuen Bauwerke entstehen, ist komplett umzäumt. Foto: Martin van der Pütten