Abschlussprüfung am Berufskolleg : Angehende Betriebswirte lösen Firmenprobleme

Geldern Studierende der Wirtschaftsfachschule haben sich im Rahmen einer Projektarbeit unter anderem mit den Zuständen an Schlachthöfen beschäftigt. Die Ergebnisse wurden unter Corona-Bedingungen in der Aula des Berufskollegs Geldern präsentiert.

Wie gewinnt man Mitarbeiter an deutschen Schlachthöfen? Dieser und weiteren Fragen sind Studierende der Fachschule für Wirtschaft am Berufskolleg Geldern nachgegangen. Die Projektarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Abschlussprüfung zum „staatlich geprüften Betriebswirt“, die in diesem Jahr zum ersten Mal am Berufskolleg stattfindet. Im sechsten von insgesamt sieben Semestern gilt es, ein konkretes unternehmerisches Problem zu lösen, die erarbeiteten Lösungsansätze schriftlich zu fixieren und in einer multimedialen Präsentation den Mitstudierenden und Lehrern vorzustellen.