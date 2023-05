Berufe-Speeddating am Lise-Meitner-Gymnasium Rollentausch im Klassenzimmer

Augen lügen nicht. Sie sind entweder interessiert oder gelangweilt. Die blauen Augen, die mir schräg gegenübersitzen, sind eher letzteres. Sie gehören einem Mädchen, das in die neunte Klasse am Lise-Meitner-Gymnasium geht und sich augenscheinlich kein bisschen für das zu interessieren scheint, was ich gerade erzähle. Nur mit Mühe kann sie ein Gähnen unterdrücken. Ihre Augen wandern immer wieder nach links und nach rechts zu ihren Mitschülern, die wenigstens so tun, als hätten sie Interesse. Vielleicht sind auch einfach nur gute Schauspieler.