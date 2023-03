Beratung der Diakonie-Suchthilfe ist gefragt Zahl der Alkoholabhängigen steigt

52 Ratsuchende wurden 2022 im Rahmen einer Kurzberatung aufgenommen, 320 Klienten mehrmals beraten. „Von 372 Betreuten nahmen 329 Personen das durch den Kreis finanzierte Beratungsangebot der Diakonie wahr“, berichtet van Bergen. 15 Klienten nahmen an der ambulanten Nachsorge teil. Die Hälfte der Ratsuchenden kam aus Geldern, dem Sitz der Suchtberatung im Südkreis. Von den Ratsuchenden, die in Gesprächen regelmäßig betreut werden, waren 58 Prozent Männer und 41 Prozent Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in der Altersstruktur eine leichte Steigerung in der Altersgruppe der 51- bis 60-Jährigen.