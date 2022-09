Facebook-Gruppe „Westies und andere kleine Hunde“ : In Walbeck gehen Mensch und Hund baden

Walbeck Das Benefiztreffen wird von der Facebook-Gruppe „Westies und andere kleine Hunde“ organisiert. Der Erlös geht an das Tierheim.

Es ist immer ein besonderer Moment, wenn die Hundefreunde der Facebook-Gruppe „Westies und andere kleine Hunde“ sich treffen. Von der kleinen Idee der virtuellen Gruppe, sich einmal zu treffen, wurde mit dem vierten Treffen eine runde Sache daraus. Mehr als 150 Anmeldungen notierte sich die Initiatorin Evelyn Cappell für das Benefiztreffen am Samstag, 17. September, ab 14 Uhr. Zum ersten Mal im Waldfreibad Walbeck, bietet dieser besondere Platz nicht nur eine 80.000-Quadratmeter-Wiesenfläche, sondern dazu noch eine üppige Wasserfläche zum Toben und für weitere Aktionen. Es bestehen an dem Nachmittag viele Angebote: Tierfotos aufnehmen lassen, ein Hundeparcours wurde errichtet und eine Verlosung mit tollen Gewinnen gibt am Ende des Tages. Jedes Startgeld, das bei der Anmeldung in Höhe von 10 Euro pro Person zu entrichten war, geht in vollem Umfang zugunsten des Gelderner Tierheims. Außerdem bekommen die Teilnehmer dafür im Gegenwert noch zehn Lose für die Glückstrommel.