Benefiz-Radtour von Kerken nach Italien : Benefiz-Radler setzen Zeichen für Geflüchtete

Kerken/Matera Nach über 2000 Kilometern und zwölf Tagen erreichte die Radfahrgruppe das Ziel in Italien. 16.000 Euro an Spendengeldern wurden für die Flüchtlingsarbeit übergeben.

Am 11. September startete die Radgruppe mit der Unterstützung durch den Landessportbund NRW und dem Segen der evangelischen Pfarrerin Karin Stroband-Latour in Nieukerk und erreichte nach über 2000 Kilometern und zwölf Tagen das Ziel. Sie wurden herzlich von dem verantwortlichen katholischen Pater Don Antonio begrüßt. Bei einem Besuch der Casa Betania informierten sie sich über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bewohner. Die Einrichtung gibt Geflüchteten -derzeit aus Mali , Niger, Sudan , Senegal- ein Dach über dem Kopf, unterstützt bei der Vermittlung in reguläre Arbeitsverhältnisse und hilft damit bei der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ein wichtiger Beitrag gegen die illegale Ausbeutung der Menschen. Moudi, ein anerkannter Flüchtling aus Sudan, managt seit Jahren unentgeltlich die Einrichtung.

In Füssen fand ein reger Austausch mit dem Verein „Öko und Fair“ statt, der sehr hilfreich bei der Kontaktherstellung zu Casa Betania war. Er hat seit vielen Jahren Flüchtlingsprojekte in Süditalien unterstützt und weist auf die Missstände in der Behandlung von Flüchtlingen hin. All die vielen Begegnungen unterwegs und nicht zuletzt die Freude, Freundlichkeit und das große Engagement von Moudi und seinen Mitstreiter in Casa Betania hat die Radlergruppe beeindruckt. „Ihr kommt anders zurück als ihr losgefahren seid“, hatte die Bezirksbürgermeisterin in Mainz gesagt. Das bestätigten alle Gruppenmitglieder: sie haben viel gelernt. Sie sind sich bewusst, dass sie zwar nichts grundsätzlich an der Situation von Geflüchteten und den Fluchtursachen verändern können, doch auch der berühmte Tropfen auf den heißen Stein wirkt. Sie können Menschen in ihrem Engagement würdigen, einzelne Menschen unterstützen und öffentlich die Einhaltung der Menschenrechte einfordern.