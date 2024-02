Carla Berling liest in der Alten Schmiede Benefiz-Lesung zum Weltfrauentag in Weeze

Im Vorfeld des Internationalen Frauentags laden die Weezer Gleichstellungsbeauftragte Nicola Roth und die Diakonie im Kirchenkreis Kleve zu einer Lesung ein. „Was nicht glücklich macht, kann weg“ lautet der Titel eines Buches von Carla Berling, aus dem sie am Donnerstag, 7. März, in der Alten Schmiede an der Wasserstraße 7 in Weeze lesen wird. Beginn ist um 19 Uhr.