Geldern Open Air Ben Zucker sagt Konzert in Walbeck ab

Auch das Waldfreibad reagierte noch am Donnerstagabend auf die Nachricht. Man bedauere die Absage zutiefst, hieß es. Wer trotzdem einen „fantastischen Abend“ in Geldern verbringen wolle, könne seine Ben-Zucker-Karten für die Olé-Party am Samstag, 22. Juni, oder für das Konzert der Fantastischen Vier am Samstag, 6. Juli, eintauschen. In den nächsten Tagen soll es weitere Informationen geben, wie es mit den Karten weitergeht und ob es einen Nachholtermin gibt.