Bemalte Steine im Gelderland : Bunte Glücksbringer am Wegesrand

Ein kunstvoll gemalter Spatz schmückt diesen Stein. Foto: Beatrice Basener

Gelderland Wer im Gelderland spazieren geht und genau hinschaut, der wird diesen neuen Trend vielleicht entdecken. Beatrice Basener und viele Gleichgesinnte bemalen Steine, um sie später „auszuwildern“ und dem Finder eine Freude zu bereiten.

Diese bunten Steine sollen ihren Findern Glück bringen. Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sie sollen sich daran erfreuen. Das ist das einzige, uneigennützige Ziel, das ihren Künstlern vorschwebt, wenn sie die handtellergroßen Eigenkreationen „auswildern“. So wird in Insider-Kreisen das Auslegen der bemalten Steine an beliebiger Stelle im öffentlichen Raum genannt. An Positionen, wo es ungefährlich ist, auf Bänken, Stromkästen, Winkeln am Straßenrand. Einmal positioniert, bleibt das bunte Stück seinem Schicksal überlassen. Bestenfalls so lange, bis es von irgendjemanden gefunden wird.

„Nur einen Bruchteil können wir zurückverfolgen“, erzählt Beatrice Basener. Die Kapellenerin gründete im Mai 2019 die Facebook-Gruppe „Niederrhein Rocks“, hat Mitglieder von Mönchengladbach bis zum Ruhrgebiet. Die Community-Gemeinde wächst täglich, hat im Moment fast 600 Mitglieder am Niederrhein. Wie man dazu kommt, Steine zu bemalen und sie in der Landschaft auszulegen? Beatrice Basener erzählt: „Ich kann nur für mich sprechen. Ich war immer schon kreativ.

Info Stein finden und bei Facebook posten Findlinge Wer einen bemalten Stein entdeckt, darf ihn mitnehmen oder nach Belieben weitergeben. Schön wäre jedoch eine kurze Rückmeldung an den Spender. Facebook Auf der Rückseite der Steine steht der Hinweis: „Finde mich, freue Dich, poste mich“ bei Facebook auf der Seite „Niederrhein Rocks“. Die öffentliche Gruppe hat mittlerweile fast 600 Mitglieder.

Von dieser Idee habe ich in einem Artikel einer britischen Zeitung erfahren, mich erkundigt, was es mit dem Trend auf sich hat. In Norddeutschland gibt es inzwischen große Gruppen. So startete ich mit „Niederrhein Rocks“, um möglichst viele Menschen regional einzubinden.“ Jeder könne beitreten. Es gehe ums Malen eigener Motive oder nach Vorlagen, ums Weitergeben, um Glücksmomente für Unbekannte.

Und: „Dass es Spaß macht, selbst kreativ tätig zu werden, die Steine auszuwildern und anderen eine Freude bereiten zu wollen. Ganz einfach“, beschreibt die 41-Jährige ihre Motivation. Mitmachen kann jeder in jedem Alter. Sie selbst habe bereits mit einer Klasse der Kapellener Grundschule „Fundsteine“ gestaltet. Dem Einfallsreichtum sei keine Grenzen gesetzt.

Als Basis diene ein Stein, der vom Finder später leicht transportiert werden kann. Handtellergroß und möglichst flach. Dieser werde mit einer Farbbasis aus Acryl oder wasserfesten Finelinern bemalt, dann wasserfest fixiert. Aus Umweltaspekten dürfe allerdings nichts aufgeklebt werden, mit Ausnahme von Serviettentechnik. Schließlich posten die Künstler ihre fertigen Arbeiten bei „Niederrhein Rocks“.

Beatrice Basener beim Bemalen der Steine. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Wenn es richtig gut läuft, folgt der neue Besitzer der Bitte auf der Rückseite des Steins, seine Entdeckung auf der Facebook-Seite zu posten. „Kopf hoch sonst kannst du nie die Sterne sehen“ wurde in dieser Woche in Issum gefunden, meldete Miriam Weißer. Worüber sich wiederum Anna Diebels-Frehse freute, die ihn bemalt hatte. So schließt sich der Kreislauf, was allerdings nicht immer so verlaufen muss. „Nur ein Bruchteil findet den beschrieben Weg zurück“, weiß Beatrice Basener.

Viele Menschen seien irritiert, was sie mit ihrem Steinfund machen sollen. Ihn liegen lassen? Oder sie denken, sie müssen ihn weiterreichen. „Jeder Finder darf entscheiden, ob er ihn als persönlichen Glücksbringer behalten möchte oder ihn weiter verschenkt.“ Beatrice Basener selbst habe sich dabei ertappt, dass sie etwas über den Weg ihres ausgewilderten Steins beobachten wollte. Dass dieser schnell gefunden würde und sie die Reaktion des Mitmenschen beobachten könnte.

Beatrice Basener macht allerdings noch Ausnahmen bei ihren Glückssteinen. Von einzelnen Kunststücken wie den kleinen Spatz oder den Wolf will sich sich so bald nicht trennen.

Ob dieses Hobby süchtig macht? „Ja, ich glaube schon, aber dann ist es meist zu spät“, gibt die Kapellenerin Eindrücke einzelner Mitstreiter weiter. Sie hat es von ihren Mitstreitern bestätigt bekommen. Es rege zumindest an, sich draußen in der Natur zu bewegen und die Augen offen zu halten.