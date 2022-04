Buslinien in Straelen : Beleuchtung an weiteren Haltestellen installiert

Straelen Sechs weitere Bushaltestellen im Straelener Außenbereich und in den Ortschaften sind von der Stadt Straelen mit Solarbeleuchtungen ausgestattet worden.

An den Haltestellen Dammerbruch, Zollhäuser, Dam Seyen, Rieth, Quellenweg und Lommerweg steigen in den Morgenstunden meist Kinder auf dem Weg zur Schule in den Bus, die bisher in den Wintermonaten an unbeleuchteten Haltestellen warten mussten. Da in der Nähe keine öffentliche Stromversorgung möglich ist, erhielten diese Haltestellen jetzt autarke Photovoltaik-Straßenleuchten mit Hochleistungs-LED und in das Lampengehäuse integrierten Energiespeichern.