Beirat der Straelener Wirtschaftsförderung besucht Futura Flower Canders & Germes : Test für neue Callunen-Sorten

Straelen Der Beirat der Straelener Wirtschaftsförderung besucht den Gartenbaubetrieb Futura Flower Canders & Germes in Holt. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Jungpflanzen und Halbfertigware von Callunen, Lavendel und Cuphea.

„Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Pflanzen. Deshalb haben wir alle unsere Kulturstellflächen im Freiland sowie im Gewächshaus mit Lavagestein und Drainage ausgestattet, um Staunässe an den Wurzeln der Pflanze zu verhindern“, so Mitbetriebsinhaber Tom Canders beim Besuch des Beirates der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) im Gartenbaubetrieb Futura Flower im Holter Feld in Straelen. Gemeinsam mit seinem Bruder Marc Canders (Geschäftsführer Europlant-Canders GmbH) und Mitbetriebsinhaber Bernd Germes versetzte er die Mitglieder des Beirates der WFG das ein oder andere Mal ins Staunen. Bei Technikeinsatz, Arbeitsbedingungen, Qualität und auch der Flächengröße weist das Unternehmen Beeindruckendes vor.

„Mit so einer schnellen Entwicklung hatte ich, als ich vor etwas über zehn Jahren in den Betrieb meines Vaters Gerd eingestiegen bin, nicht gerechnet“, erläutert Tom Canders. Durch den Einstieg von Bernd Germes kurze Zeit später, entstand eine Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung, die letzten Endes der Grund für das erfolgreiche Wachstum beider Betriebsteile darstellt.

Mitglieder Der Beirat der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft setzt sich zusammen aus Vertretern der Ratsfraktionen, sowie je einem Vertreter der Sparkasse Rhein-Maas und der Volksbank an der Niers, die neben der Stadt Gesellschafter der Straelener WFG sind. Zudem gehören Bürgermeister Bernd Kuse als Geschäftsführer, Uwe Bons als Prokurist und Monika Lemmen als Vorsitzende des Fachausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur dem Beirat an.

In der Hauptsaison beschäftigt das Unternehmen fast 100 Mitarbeiter. „Die Mitarbeiter sind das A und O“, so Bernd Germes, „durch die Investitionen versuchen wir insbesondere auch die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern. Auszubildende für den Gartenbauberuf sind bei uns immer willkommen.“ Futura Flower bietet eine Verbundausbildung mit den Gartenbaubetrieben Michael Hommes und Christian Heufs an. „Die Ausbildung im Gartenbau ist heute geprägt von viel Technik- und Maschinenbedienung. Durch die Verbundausbildung lernen die Auszubildende verschiedene Betriebe und Kulturen kennen.“ Rückautomat, Topfstraße und Pflanzroboter gehören zur Ausstattung des Betriebes. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde beim Beiratsbesuch angesprochen. Mit einer neuen Marke bietet Futura Flower jetzt auch Produkte in Mehrwegtrays und den Verkauf in Papiertöpfen an.