Herbstfest in Nieukerk : In Nieukerk waren die Bobbycars los

Die Teilnehmer am Bobbycar-Rennen mussten rosa Holzschweinchen umkurven. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Die Alternative zum „Ferkelrennen“ erlebte ihre Premiere und machte Spaß. Das goldene Oktoberwetter zog viele Besucher in den Ortskern. Ihnen wurde vom Werbering ein umfangreiches und breitgefächertes Programm geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kaspers

Der goldene Oktober präsentierte sich am Sonntagmittag von seiner besten Seite. Die Sonne lachte bei angenehmen 24 Grad Celsius über Kerken-Nord. In diesem Jahr fand zum ersten Mal ein Bobbycar-Rennen als Alternative zum traditionellen und beliebten Schweinerennen statt. An dem Wettlauf der Ferkel hatte es, wie berichtet, Kritik der Tierschutzorganisation Peta gegeben. Deshalb hatten die Verantwortlichen des Werberings nach einer Alternative gesucht – und sie mit dem Bobbycar-Rennen gefunden.

Acht Teams nahmen zwischen 13.30 und 14.45 Uhr an dem Wettbewerb teil, der von Werbering-Chef Harald Giese moderiert wurde. Jeweils eins gegen eins traten zweimal vier Teams in einer Gruppenphase gegeneinander an. Die zwei besten jeder Gruppe gelangten ins Halbfinale.

Info Sie lieferten sich die spannenden Rennen Gesamtfeld Acht Mannschaften traten zu den Rennen mit den Bobbycars an. Teams Mariengrundschule 4a, Mariengrundschule 1b, Jugend des Musikvereins, JSG Kerken C1 (1. Mannschaft), DLRG Kerken (1. Mannschaft), TSV Nieukerk D1, JSG Kerken (2. Mannschaft), DLRG Kerken (2. Mannschaft)

Ins Finale zogen die beiden Teams der ersten und zweiten Mannschaft der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Kerken ein. Mit einem glasklaren Drei-zu-Null-Sieg holte die erste Mannschaft der Kerkener DLRG den ersten Platz, der mit insgesamt 150 Euro prämiert wurde. Die zweite Mannschaft der DLRG erhielt für ihre Leistung und den zweiten Platz 100 Euro. Beim Rennen um Platz drei (75 Euro) hatte das Team der Klasse 1b der Mariengrundschule die „Schweinsnase“ klar vor der Jugend-Spiel-Gemeinschaft (JSG) Kerken.

Es kamen auf dem Dorffest umgestaltete pinke Bobbycars zum Einsatz, die statt des gewöhnlichen Bobbycar-Logos auf dem „Kühler“ des Gefährts eine rosafarbene Schweinsnase besaßen. Zudem wurden acht rosa bemalte Holzschweinchen auf der rund 50 Meter langen Rennbahn aufgestellt, um welche die Kontrahenten Slalom fahren musste. Nicht selten wurden die Holzschweine umgefahren. Petra Klein vom Organisationsteam des Bobbycar-Rennens richtete vor jedem Rennen die Holz-Schweinchen wieder auf der umzäunten Fahrbahn auf. Wer wollte, der durfte sich auch einen Helm vor der rasanten Fahrt anziehen. Neben blau-grünen 08/15-Helmen gab es auch einige in Schweinskopf-Optik.

„Wer zuerst diesen Helm aufzieht, der bekommt von Olli Preuß einen Flammlachs“, scherzte Moderator Giese durchs Mikrofon. Preuß und sein Team vom Landgasthaus Wolters bereiteten direkt neben der Rennbahn die beliebten Lachshälften über offenem Feuer zu. Zahlreiche Feinschmecker stellten sich an der kontinuierlich zehn Meter langen Warteschlange an. Auf der Friedensstraße boten Kirmesstände ihre Waren an. Zuckerwatte, Popcorn und Lebkuchenherzen versüßten einigen den Sonntag. Auf dem Kinderkarussell hatten einige der jüngsten Besucher ihren Spaß. Auch Entenangeln und Luftballons mit Dartpfeilen zu zerschießen bescherten dem ein oder anderen große Freude. Neben dem Trödelmarkt mit Alt- und Neuwaren boten Erwachsene und Kinder auf dem Kindertrödelmarkt (Lappstraße) ihre Spielwaren, Kinderkleidung und weitere Gegenstände zum Verkauf an.

Auf dem Flohmarkt wechselte manches Schätzchen den Besitzer. Foto: Evers, Gottfried (eve)