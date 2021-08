Kunstreihe in Geldern : Zwei Frauen auf einem anderen Planeten

Alwina Heinz (l.) und Anastasiya Nesterova erschaffen bis zum 28. August ihre Kunstwerke im Gelderner Wasserturm. Foto: Norbert Prümen

Geldern Beim 22. Turmstipendium in Geldern sind zwei Künstlerinnen zu Gast: Alwina Heinz aus Neuss und Anastasiya Nesterova aus Münster. Sie sind gebannt von der besonderen Atmosphäre des Wasserturms und seiner Umgebung.

Alwina Heinz fühlt sich an „Solaris“ erinnert. An die titelgebende fremde Welt aus dem Roman des polnischen Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem. „Es ist hier wie auf einem anderen Planeten.“ Ähnlich angetan äußert sich Anastasiya Nesterova. „Als ich hierhin kam, habe ich ,Krass’ gerufen.“ Die Begeisterung der beiden Frauen gilt dem Wasserturm. Das markante Gebäude unweit des Gelderner Bahnhofs ist für die nächsten Wochen das Atelier der beiden Stipendiatinnen des 22. Gelderner Turmstipendiums. Nur ein paar Schritte entfernt befinden sich ihre temporären Wohnungen: ein alter Eisenbahnwaggon und ein alter Bauwagen.

„Gemütlich“, so beschreibt Anastasiya Nesterova ihr Gelderner Domizil. Die 42-Jährige stammt von der Krim, studierte in Odessa und Münster. Sie lebt seit 2004 in Deutschland und hat hier durch Stipendien mehrere Gegenden kennengelernt. Geldern ist neu für sie. Von einem Turmstipendiaten des Jahres 2019 hat sie von dieser besonderen Veranstaltung erfahren. Der Bekannte sei begeistert gewesen von dem Konzept, bei dem mehrere Künstler für einige Wochen eine Wohngemeinschaft bilden und sich austauschen.

Info Ausstellungseröffnung als Tag der offenen Tür Vernissage Die Ausstellung mit den Arbeiten der beiden Stipendiatinnen wird am Sonntag, 29. August, eröffnet. Nach den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr ist diese Veranstaltung als „Tag der offenen Tür“ angelegt, um die Besucherzahl im Wasserturm mit Blick auf die Corona-Sicherheitsbestimmungen gleichmäßig über den Tag zu verteilen. Dauer Die Ausstellung ist im Wasserturm bis zum 12. September zu sehen. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie nach Absprache unter der Telefonnummer 02831 1563. www.wasserturm-geldern.de

Um ihre Holzschnitte mit Handabzug herzustellen, hat die Frau aus Münster in der dritten Etage des Wasserturms eine „Pop-up-Werkstatt“ eingerichtet. Die Arbeitssituation des Ateliers soll auch Teil der Ausstellung werden. Von der Farbe Rot lässt sich Anastasiya Nesterova inspirieren. Mit den roten Flächen will sie kleinformatig bleiben, maximal bis zur Größe DIN-A 4.

Normalerweise setzt sich Anastasiya Nesterova mit Landschaft auseinander. Bisher ist sie vom Gelände des Wasserturms noch nicht weggekommen. „Hier sind Gegenstände in Hülle und Fülle zu finden, es gibt genug Dinge, die mich inspirieren.“ Vielleicht komme es in einem Raum auch zu einer Melange mit Beiträgen beider Stipendiatinnen, sinniert sie.

Die zweite Stipendiatin, Alwina Heinz, ist 35 Jahre alt, hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und hat ihr Atelier und ihre Wohnung in Neuss. Eine Stipendiatin aus dem vergangenen Jahr stellte bei ihr den Kontakt nach Geldern her. Bei ihren Besuchen war sie direkt vom Turm fasziniert.

Dessen runde Form brachte sie auf eine Jurte, und dieser Gedanke verfestigte sich immer mehr. Dieses Zelt lernte sie kennen, als sie mit Nomaden in Äthiopien lebte. Und auch die Nomaden in den Steppen ihrer Heimat Kasachstan wohnen in Jurten. Mit Bleistift zeichnet sie die Konstruktion ihrer Wasserturm-Jurten. Die will sie aus Transparentpapier bauen. „Die Leichtigkeit ist wichtig, da es sich nur um eine temporäre Behausung handelt“, erklärt sie. Und gerät dann nachgerade ins Philosophische. Es gehe darum, dass etwas gerade im Entstehen ist und schon wieder im Verschwinden begriffen, wie das Kommen und Gehen des Menschen auf der Welt.

Neben ihrer Kunst will sich Alwina Heinz auch dem Sport widmen. Immer mal wieder plant sie Lauftrainingseinheiten ein, um fit zu sein für den Marathon in Wien am 12. September. Die Gefahr, dadurch für die Arbeit am Kunstwerk zu geschlaucht zu sein, sieht sie nicht. „Nach dem Laufen stecke ich voller Energie.“

Peter Busch vom Verein „Kuhnst Turm Niederrhein“ und gleichzeitig Hausherr im Wasserturm, freut sich über die erneut starke Frauenquote beim Turmstipendium. „Das hat bisher immer gut geklappt.“ Erneut dankte er den Sponsoren, der Stadt Geldern, den Stadtwerken und der Sparkasse Krefeld. Ohne sie wäre das Turmstipendium nicht möglich.

Die Geldgeber hoben die Bedeutung dieser Veranstaltung hervor. „Was hier entsteht, ist zum Teil unglaublich. Ich lasse mich gerne begeistern“, berichtete Dominic Michels von der Sparkasse Krefeld über seine Turm-Erfahrungen seit 2017. Die Rolle der Stadtwerke bezeichnete ihre Vertreterin Sarah Bousart auch als die eines Kümmerers um die Lebensqualität in Geldern. „Und Kunst ist ein wichtiger Teil der Lebensqualität“. Wie bedeutend Kunst sei, so Rainer Niersmann von der Stadt, spüre man dann, wenn sie fehlte, so wie in den vergangenen anderthalb Jahren. Kunst sei wichtig für die Gesellschaft.