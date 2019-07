Beigeordnete im Ruhestand : Petra Berges verabschiedet sich von der Stadt Geldern

Geldern Knapp 20 Jahre lang war Petra Berges Beigeordnete und für den Bereich Planen und Bauen zuständig. Nun wurde sie offiziell verabschiedet.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Die Räume der Gelderner Stadtverwaltung hat Petra Berges bereits Mitte Juni verlassen. Nun kam die ehemalige Beigeordnete noch einmal in den Rat zu ihrer offiziellen Verabschiedung. Und Bürgermeister Sven Kaiser hofft, so sagte er es in seiner Rede, dass Berges auch in ihrem Ruhestand immer mal wieder das Rathaus besucht: „Die Tür steht immer offen.“