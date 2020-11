Erste Ratssitzung nach der Kommunalwahl 2020 : Eiskalter Wahlabend bei Issums erster Ratssitzung

Issum Die CDU stellt beide stellvertretenden Bürgermeister, trotz Kandidaten von SPD und Grünen. Gewählt wurden Margret Keusen und Stefan Sablowski.

Die erste Ratssitzung mit neuer Zusammenstellung in Issum hielt einige Gänsehautmomente parat. Das lag vor allem an der sehr ambitionierten Klimaanlage, die Corona-bedingt für Frischluft während der Sitzung im Bürgersaal sorgte. Heiß wurde dem ein oder anderen Ratsmitglied dann doch, als es um die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters ging. Die CDU brachte mit Margret Keusen die bisherige stellvertretende Bürgermeisterin ins Rennen. Als ihren Stellvertreter schlug die CDU Stefan Sablowski aus ihren Reihen vor. Die SPD schlug Barbara Galip vor (in der Vergangenheit hatte Iris Lischewski-Schmetter die Position der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin inne), die Grünen stellten Frank Schulmeyer auf. Um größtmöglichen Abstand zu wahren, rief Bürgermeister Clemens Brüx jedes Ratsmitglied mit Namen auf, und nacheinander wurde zur Wahlurne gegangen.