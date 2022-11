Bundestraße 9 in Aldekerk : Bei Rot über die Straße – Auto erfasst Fußgängerin

Am Dienstagabend ist eine Fußgängerin auf der B 9 bei Aldekerk schwer verletzt worden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Aldekerk Bei einem Verkehrsunfall auf der B9 in Aldekerk ist am Dienstagabend eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die junge Frau von einem Auto erfasst, als sie bei Rot auf die Straße lief.

Der Unfall hat sich am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr auf der B 9 ereignet. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Geldern war in seinem Mazda 6 auf der B 9 in Fahrtrichtung Kerken unterwegs.

An der Ampel-Kreuzung zur B 510 wollte er geradeaus passieren. Die Ampel zeigte nach bisherigen Erkenntnissen Grün für den Autofahrer aus Geldern. Als der Mann über die Kreuzung fuhr, trat plötzlich eine 20-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zeigte die Ampel für die Fußgängerin aus Kerken ein rotes Signal.

Der Autofahrer vollzog eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Wagen erfasste die junge Frau. Sie wurde daraufhin durch die Luft geschleudert und prallte auf die Fahrbahn. Die 20-Jährige aus Kerken verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde von einem Rettungswagen in eine nahe gelegende Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 9 zwischenzeitig gesperrt.

Unabhängig von diesem tragischen Unfall ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der B9 in Aldekerk bereits seit längerer Zeit ein Thema. Auf dem Umgehungs-Teilstück um den Ortskern von Aldekerk gibt es mehrere Ampeln hintereinander. Auf der gesamten Strecke ist Tempo 70 erlaubt.

Das sei zu schnell, kritisierten Anwohner bereits vor einigen Jahren. Die beste Lösung, um die Gefahr zu mindern, sei aus ihrer Sicht, auf den rund 600 Metern vom Autohaus Karth an der Rheinstraße bis zur Aral-Tankstelle die Geschwindigkeit auf der B 9 von 70 auf 50 zu senken. Da viele Aldekerker auch jenseits der B 9 wohnten, würden auch viele Kinder zum täglichen Weg in den Kindergarten und in die Schule die Straße passieren.