Ziel ist Optimierung der Servicebereiche : Bei Landgard dreht sich das Personalkarussell

Melanie Schneiderwird Geschäftsführerin der Landgard Service GmbH. Foto: Landgard

Straelen Wechsel in Führungspositionen begleiten den kritischen Blick auf Kosten.

Das Personalkarussell dreht sich bei Landgard. So wurde Melanie Schneider zum 1. September zur weiteren Geschäftsführerin der Landgard Service GmbH berufen. Die Landgard Service ist die Dachgesellschaft, in der sämtliche Dienstleistungen und Services der Landgard Service-Bereiche wie Marketing, Recht, HR, IT, Revision, Finanz/RW, Controlling oder Immobilien gebündelt werden. Sie wird die Vorstände von Landgard und damit die aktuelle Geschäftsführung unterstützen. Melanie Schneider wird die neue Funktion parallel zu ihrer Verantwortung als Leitung der Vorstands- und Konzernorganisation übernehmen. Sie ist 42 Jahre alt, von Beginn ihrer Ausbildung bis heute bei Landgard in verschiedenen Positionen tätig. Gleichzeitig startet Landgard das Projekt „Part II Optimierung der Servicebereiche“ mit dem Ziel, Strukturen, Prozesse und damit verbundene Kosten in den Servicebereichen kritisch zu hinterfragen.

Parallel zu den Strukturen in den Serviceeinheiten der Landgard Service gibt es ebenfalls Änderungen in der Sparte Obst & Gemüse. Ziel sei es auch hier, Kompetenzen zusammenzuführen, die Organisationsstruktur weiter zu straffen, um für die Kunden bei weiteren Kostensenkungen nachhaltige optimale Leistungen zu erbringen.

Info Thomas Schlich kümmert sich um Floritray GmbH Service Im Bereich Service ergeben sich weitere Änderungen: Patricia Przybilla wird in den Bereich Discount Blumen und Pflanzen wechseln und als Abteilungsleiterin und Stellvertreterin von Bereichsleiter Frank Velmans tätig sein. Floritray Ergänzt wird aktuell zudem die Geschäftsführung der Floritray GmbH um Armin Rehberg und Franz Willi Honnen um Thomas Schlich.

Ab 2020 werden in der Sparte Obst & Gemüse die Vertriebs-Aktivitäten in den Regionen West, Nord, Süd und Ost in Deutschland gebündelt. Im Westen agieren hierzu insbesondere die Landgard West und die Walter Pott, im Norden Landgard Nord, im Osten Landgard Ost und im Süden Landgard Süd aus Landgard Kehl, Magli und Noël, Landgard München am Markt für die jeweiligen strategischen Kunden. Diese vertrieblichen Kernregionen werden begleitet durch einzelne Gesellschaften im Beschaffungsbereich wie Landgard Espana, Landgard Overseas oder Landgard Bio.

Um die Landgard Erzeugerorganisation (EO) und die Vertriebseinheiten zukünftig noch besser zu verzahnen, wird sich Labinot Elshani parallel zu seinen Aufgaben in der Geschäftsführung Vertrieb und in der Region West als Generalbevollmächtigter stärker um die Koordination und übergreifende Abstimmung aller Vertriebsaktivitäten kümmern. Bei dieser Aufgabe wird er in der Koordination von Bernd Henschel und Marisa Barth unterstützt. Zur Unterstützung von Labinot Elshani wird zusätzlich Thomas Schlich in die Geschäftsführung der Landgard West berufen. Ausscheiden aus der Geschäftsführung der Landgard West wird Günther Hach Amar. Er wird in der Funktion des Bereichsleiters das Thema Packstation verantworten. Ab September wird die operative Bereichsleitung Vertrieb Gemüse bei Landgard West von Kerstin Hartmann und Alexander Scheufen verantwortet.

Zum Jahresbeginn wird die Verantwortlichkeit Vertrieb Obst ebenfalls neu geregelt. In der Landgard Bio wird zum 1. September die Geschäftsführung um Dominique Noël erweitert. Zudem werden Miroslav Milkov und Stefan Streuer in Personalunion zu ihrer aktuellen Verantwortung als Geschäftsführer der Fresh Logistics System GmbH und der strategischen Konzernlogistik von Landgard in die Geschäftsführung der Landgard Frischeservice berufen. Die bisherige Geschäftsführer Günter Hach Amar und Ali Sadatmir scheiden zukünftig aus der Geschäftsführung aus.

Thomas Schlich kümmert sich um das Projekt der Floritray GmbH. Foto: Landgard/Sina Uhlenbrock

Neue Aufgaben gibt es auch für Labinot Elshani. Foto: Landgard/Sina Uhlenbrock