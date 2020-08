Kerken : Drogenkurier geschnappt

Die Bundespolizei stellte Drogen sicher. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kerken Ein Rauschgiftfund ist der Polizei auf der Autobahn 40 bei Kerken gelungen. Wie sie am Dienstag weiter meldete, wurde ein 21-jähriger Deutscher aus Köln am 13. August um 17 Uhr an der Anschlussstelle Kerken in einem Opel Omega mit Bergheimer Zulassung durch die Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

