Zuchtschau der Issumer Hundefreunde : Maja ist die Schönste

Die Besucher genossen die familiäre Atmosphäre bei der Zuchtschau und kamen ins Gespräch über ihre Lieblinge. . Foto: Evers, Gottfried (eve)

ISSUM Der Deutsche Teckelclub 1988 Gruppe Niederrhein lud zur Zuchtschau auf die Anlage in der Leucht ein.

Die Issumer Teckelfreunde hatten zur Zuchtschau und zum Tag der Offenen Tür auf ihre Clubanlage in die Leucht, dem Waldstück zwischen Issum und Kamp-Lintfort, eingeladen. Dazu reiste Richter Heinrich Klümper aus Gronau an, um nach züchterischen Kriterien die Vierbeiner zu begutachten. Zum Lohn gab es dafür Pokale und erkennende Worte.

Gemeldet wurden acht Rauhaarteckel im Alter von acht Monaten bis ins Veteranenalter von über zehn Jahren.

Info Treffen der Teckelfreunde in Issum Termin Samstags um 15 Uhr treffen sich Teckelfreunde, um mit ihren Vierbeinern zu trainieren. Zudem gibt es das Angebot zu Spiel, Spaß und Sport auf sechs Beinen. www.dtk-niederrhein.de

Abgeräumt hat mit einem Doppelsieg die selbstbewusste Maja. Der Vierbeiner ist laut Richterspruch die schönste Dackeldame im Ring, wie auch in der Veteranenklasse mit über zehn Jahren. Ihre Besitzer, Ilka und Ansgar Buttermann aus Neukirchen-Vluyn, heimsten dafür gleich zwei Pokale ein. Mit an der Spitze lag „Hannes“ von den Königstannen, der von Sandra Küppers aus Moers-Holderberg vorgestellt wurde. „Weil nur sieben Hunde gemeldet waren, haben wir spontan Maja nachgemeldet“, sagen Ilka und Ansgar Buttermann. Ausschlaggebend für den Richterspruch war unter anderem Majas glänzendes Haarkleid, das rau und zugleich borstig ist.

Weitere allgemeine Kriterien sind auf das Gesamtbild des Hundes ausgerichtet wie Haltung, Zahnstellung, Gangwerk im Stand und in der Bewegung wie auch Verhalten im Ring. Sechs Hunde erhielten die begehrte Note „Vorzüglich“, zwei ein „Sehr gut“. Die Höchstnote „Vorzüglich“ wird dann vergeben, wenn der Dackel dem Idealzustand entspricht, von ausgezeichneter Verfassung ist und mit seinem guten Wesen überzeugt.

Johannes von den Königstannen „genannt Hannes“ geführt von Sandra Küppers aus Moers war das erste Mal auf einer Zuchtschau und wurde zum schönsten Rauhaardackel gekürt.

Bei Hundehaltern liegt der Rauhaardackel im Trend, anders als Lang- oder Kurzhaardackel. „Der Dackel ist ein Charakterhund mit eigenem Kopf und sehr familienbezogen. Er bedeutet uns viel “, heißt es aus der Runde der Teckelfreunde. Ilka Buttermann ergänzt schnell um das Wörtchen mit fünf Buchstaben. „Alles“, lacht die erfahren Hundehalterin. Etwa 100 Mitglieder hat der Teckelclub in der Leucht. Rund 60 Gäste nutzten den Sonntagnachmittag, um sich auszutauschen, während ihre Hunde die Anlage erkundeten. Zur Sprache kam unter anderem die Ausbildung zum Begleithund. Dabei geht es um den Aspekt Umgang, Sicherheit und Gehorsam. „Der Hund muss sich mit mir sicher auf Straßen bewegen, darf nicht schreckhaft sein. Wenn ich in ein Geschäft gehe, wartet der Hund, bis ich zurückkomme“, so Ansgar Buttermann zu einigen Merkmalen. „Wichtig ist beim Dackel wie auch bei jedem anderen Hund eine konsequente Erziehung. Das ist das Schlüssel für Hund und Hundehalter“, so der 54-Jährige.

Ilka Buttermann, die zugleich Ausbilderin ist, bot am Sonntag Informationen zur „Ersten Hilfe für den Dackel“ an. „Der Hund kann in eine Scherbe treten. Was mache ich als Hundehalter dann und wie kann ich meinem Hund in der Situation helfen“, so Ilka Buttermann.