Pandemie in Geldern : Corona: Drei Fälle bei Unimicron

Geldern Es gibt Covid-19-Fälle bei Unimicron. Wie Gerard van Dierendonck, Geschäftsführer des Halbleiterplattenherstellers aus Geldern, am Montag auf Anfrage bestätigt, haben sich drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Produktion sei dadurch aber nicht gefährdet.

Einer der Mitarbeiter habe sich beim Fußballspielen im Trikot des SV Veert angesteckt. Der Mann habe sich schlecht gefühlt und sei selbst zum Arzt gegangen. Beim zweiten Fall handele es sich um einen in den Niederlanden wohnenden Kollegen, den das Virus dort erwischte. Auch der dritte Mitarbeiter hat sich laut Aussage des Geschäftsführers im privaten Kreis infiziert. Nach Bekanntwerden des ersten Falls am Donnerstag vor einer Woche wurden in der Belegschaft insgesamt 120 Schnelltests durchgeführt, laut van Dierendonck alle mit negativem Ergebnis. Insgesamt sieben Personen befinden sich in Quarantäne.