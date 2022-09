Wohltätigkeit : Irish Session hilft weiter den Flutopfern an der Ahr

Wachtendonk Bei der August-Benefiz-Irish-Session in Wachtendonk kam wieder eine ordentliche Summe an Geld zusammen. Es kommt den Flutopfern an der Ahr zugute.

500 Euro an Spenden sind bei der August-Benefiz-Irish-Session in Wachtendonk zusammen gekommen. Es waren 248,20 Euro im Spendenhut, und 240 Euro hat der Veranstalter der Session, Christoph Büskens, mit seinem Garagentrödel eingenommen. Organisatorin Maria Trösser hat die aufgerundete Summe wie üblich in irgendeiner Form den Betroffenen der Flut-Katastrophe 2021 zugute kommen ließ. Die Spende ging diesmal je zur Hälfte an zwei Hilfsorganisationen nach Heimersheim, und zwar wieder zu den Elektroseelsorger(n) und neu zur Helferwerkstatt (Förderverein Round Table 208 Koblenz). Hier geht es darum, Ersatzteile zu finanzieren.Die beiden Werkstätten waren in den ersten Monaten in Waldporzheim, und sind später nach Heimersheim umgezogen, und zwar in einen von der Flut beschädigten Kindergarten. Hier dürfen die beiden Organisationen bleiben, bis auch der letzte Auftrag abgearbeitet ist. Während sich die Elektroseelsorge(r) um alle „Geräte mit Stecker“ kümmern, reparieren die ehrenamtlichen Helfer aus der Helferwerkstatt alle Geräte und Maschinen, die mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden.