Neues Kunstwerk von Mattez Deckers Bei Bücher Keuck ist ein Drache gelandet

Als Johannes Keuck mit seiner Familie 1970 von Straelen nach Geldern zog, um dort eine Buchhandlung zu eröffnen, kaufte er für das erste Weihnachtsfest in der neuen Wohnung an der Issumer Straße einen Tannenbaum, den er in den Innenhof pflanzte. „Wir haben über der Buchhandlung gewohnt“, erzählt die heutige Inhaberin Mirjam Keuck-Grönheim. Nach dem Tod ihres Vaters 1980 ließ sie die Buchhandlung erweitern, um noch mehr Bücher auszustellen. Da, wo sich heute die Jugendbuchabteilung befindet, standen früher ein Sandkasten und eine Schaukel, erinnert sich Keuck-Grönheim.