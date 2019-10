Inklusion in Sevelen : Zaubertisch sorgt für Gemeinschaft

Eine „Tovertafel“ soll das Leben der Menschen im LVR-Wohnverbund in Sevelen bereichern. Behinderte und Nichtbehinderte spielen digital gemeinsam. Es gibt dank der modernen Technik viele Möglichkeiten.

Mit mäßiger Geschwindigkeit schwebt der bunte Wasserball über den Tisch. Sechs Personen verfolgen die Bewegungen. „Da kommt er, schnell“, ruft eine Frau, als sich der Ball der Tischkante und einem dort sitzenden Mann nähert. Mit einer Handbewegung befördert er die Kugel zurück in die Tischmitte. Kurz darauf verwandelt sich der Wasserball in einen gelben Luftballon, der mit Fingern hin und her geschoben wird, bis er plötzlich platzt. Was in der Runde ein „Oooooh“ hervorruft. Und was wieder zu einem Bildwechsel führt: Der Tisch verwandelt sich in ein Aquarium. Berührt man die Oberfläche, plätschert es, als tauche man die Hand in echtes Wasser.