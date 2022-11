Denkmalbereichssatzung für Aldekerk und Nieukerk Denkmalschutz in Kerken: Bedenken jetzt einreichen

In Kerken geht das Verfahren um die Denkmalbereichssatzung für die Ortskerne von Aldekerk und Nieukerk in die abschließende Phase. In den Schaukästen der Gemeinde Kerken hängen Bekanntmachungen mit Verweis auf die Gemeinde-Homepage, auf der man relativ versteckt nähere Informationen findet. Aus Sicht von Hans-Gerd Albers ein zu unauffälliger Hinweis, wenn man ein möglichst breite Bürgerbeteiligung wünscht. „Dies geht allerdings bei einem Großteil der betroffenen Bürger unter, weil die wenigsten auf die Bekanntmachungen achten und vermutlich darauf warten, dass es Veröffentlichungen in der Tageszeitung gibt, was aber nicht der Fall ist“, so der Architekt aus Aldekerk.