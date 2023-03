Stimmen aus dem Kreis Kleve Was Bayernfans vom Niederrhein zur Trainerentlassung sagen

Die Nachricht kam auch für Christoph Gerwers völlig überraschend. „Als ich das am Abend gesehen habe, habe ich Meldung gleich an meinen Sohn weitergeleitet. Denn damit war nun wirklich nicht zu rechnen“, sagt der Landrat, der ebenso wie sein Sohn beinharter Anhänger der Bayern ist „Dass es Probleme zwischen Mannschaft und Trainer gab, war ja bekannt, aber dass die Krise dann so groß ist, hätte ich nicht gedacht.“ Die Bayern seien schließlich noch in allen Wettbewerben, es laufe zwar nicht so rund, aber noch sei alles möglich. Ohnehin finde er es arrogant, von den Bayern immer gleich das Triple zu erwarten. „Es reicht doch auch, wenn die Meister werden“, meint der Landrat, der seine Zweifel hat, ob Thomas Tuchel besser zu den Münchnern passt. „Er ist sicher ein exzellenter Trainer, aber ob der die menschliche Wärme von Heynkes oder Flick hat, das weiß ich nicht.“