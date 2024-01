Insolvenz der Tecklenburg-Gruppe Der Macher aus Straelen – Wer ist Hermann Tecklenburg?

Der leise Auftritt ist nicht die Sache von Hermann Tecklenburg. Wobei er oft gar nichts dafür kann. Der sportliche Mann mit der markanten Glatze ist einfach eine Erscheinung. Und jeder kennt ihn. Trifft man ihn beim Essen mit seiner Frau Martina Voss-Tecklenburg, im Restaurant seines eigenen Hotels Straelener Hof oder bei Familie Gashi im Hotel van Bebber in Xanten, wird das Gespräch garantiert durch regelmäßige Begrüßungen unterbrochen. Alle kennen Hermann Tecklenburg, aber auch er kennt sie alle. Geschäftsfreunde, die Menschen aus der ganzen Fußballszene im Land genauso wie diejenigen, die früher mal in der Diskothek E-Dry an der Theke gejobbt haben. Mit markanter Stimme, einem tiefen Blick in die Augen, Charme und Charisma sucht er das Gespräch. Und auch wenn ihn nicht alle lieben, sondern viele ihn durchaus auch kritisch sehen, Respekt haben sie alle angesichts seiner Persönlichkeit und seiner Lebensleistung. Tecklenburg ist ein Macher. So passt es auch jetzt in schwerer Zeit zu Hermann Tecklenburg, dass er sich nicht wegduckt. Persönlich informierte er seine Mitarbeiter über die Insolvenz der Tecklenburg GmbH. Offensiv stellte er sich den Medien.