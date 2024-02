Stadtwerke Geldern modernisieren Trinkwasserversorgung Baustelle in Veert wegen neuer Wasserleitung

Eine Baumaßnahme beginnt in diesem Zusammenhang am Montag, 19. Februar, auf der Veerter Dorfstraße in Veert. Dort werden eine Wasserleitung ersetzt und Hausanschlüsse erneuert. Die geplante Bauzeit beträgt fünf Wochen. Die Baumaßnahme wird von der Firma Riemann und Apel aus Voerde im Auftrag der Stadtwerke ausgeführt.