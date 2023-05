Dauerbaustelle in Geldern fertiggestellt Freie Fahrt auf der Krefelder Straße

Was lange währt: Diese Nachricht wird viele Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Geschäftsleute freuen: Seit Freitagmittag ist die Krefelder Straße wieder in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben, informiert die Stadt Geldern. Die Baumaßnahme wurde am Freitag abgeschlossen. Ursprünglich war geplant, bereits Ende März fertig zu sein. Im Rahmen der Arbeiten wurde die Straße nicht nur umfassend saniert und neugestaltet, sondern es wurden in dem Zuge direkt auch noch zwei weitere Projekte erledigt: Zum einen wurde die Fleuth-Brücke in Höhe der Straße am Ölberg saniert. Zum anderen nutzten die Stadtwerke Geldern die Baustelle, um eine neue Gasleitung zu verlegen. Um eine Vollsperrung für den Verkehr zu vermeiden, war die Krefelder Straße stadteinwärts durchgehend befahrbar. Stadtauswärts musste die Baustelle hingegen umfahren werden.