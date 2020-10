Baustelle in Geldern : Scholl-Schule wird abgerissen

Abriss Schule Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Eine Schule verschwindet: In Veert geht es zügig mit dem Abriss der Geschwister-Scholl-Schule voran. Auf dem Gelände wird der Neubau für die Realschule An der Fleuth entstehen. Sie ist derzeit komplett am Standort Westwall untergebracht, weil die Gesamtschule die Räume am bisherigen Standort an der Königsberger Straße benötigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir werden voraussichtlich Mitte November mit dem Rückbau der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule fertig sein. Die Planungen für den Neubau laufen parallel zu den Rückbauarbeiten währenddessen ganz normal weiter. Insgesamt läuft bislang soweit alles planmäßig“, sagt Jan Butzheinen-Denkewitz, der das Projekt des Neubaus der Realschule An der Fleuth bei der Gelderner Baugesellschaft koordiniert. Nach Planung der Bau GmbH könnte mit einer Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2021 gerechnet werden. Die Kosten für Abriss und Neubau schätzt die Verwaltung auf knapp 12,5 Millionen Euro.

RP-Foto: Gottfried Evers

(RP)