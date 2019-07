Arbeiten beginnen am Montag : Baustelle für neue Wasserleitung in Wankum

Foto: RP/Markus Werning

Wankum Bauarbeiten in Wankum ab Montag: Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH wird vom 5. August bis voraussichtlich 29. November die Frischwasserleitung an der Harzbecker Straße in Wankum auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern erneuern.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt beginnt an der L39 (Grefrather Landstraße) und verläuft ungefähr bis Höhe der Hausnummer 9. Der zweite Bauabschnitt wird sich unmittelbar anschließen und bis zur Vorster Straße verlaufen.

Die neue Leitungstrasse verläuft unterhalb des an der Harzbecker Straße verlaufenden Radweges, der voraussichtlich ab April 2020 vom Kreis Kleve erneuert werden soll. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es in dieser Zeit an der Baustelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann und bittet um Verständnis.

Die Arbeiten werden von Gelsenwasser Energienetze GmbH und der Bauunternehmung Otto Schubert GmbH durchgeführt. Die Anwohner werden über notwendige Unterbrechungen der Wasserversorgung rechtzeitig und direkt informiert.