Bushaltestelle wird umgebaut : Sperrung an Baustelle am Harttor

GELDERN Die Bushaltstelle wird barrierefrei ausgebaut. Umleitung über den Mühlenweg. Bis zum 9. August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Projektleiter Dave Statetzny vom Bereich Tiefbau im Gelderner Rathaus: „Nach dem Ausbau ist ein barrierefreier Zugang in die Busse möglich. Auch Orientierungshilfen für blinde Menschen werden eingebaut.“ Das so genannte Blindenleitsystem ermöglicht es blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen, sich mit Hilfe eines Pendel- beziehungsweise Blindenstocks selbstständig im öffentlichen Raum – vor allem an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel - sicherer und leichter zu bewegen.“

Im Rahmen des Haltestellenbauprogramms ebenfalls ausgebaut werden die Haltestellen Kapellen Kirche, am Wohnheim St. Bernardin, in Pont, in Geldern am St. Clemens-Hospital sowie in Walbeck am Friedhof, am Bergsteg und an der Maasstraße. Die Baukosten betragen insgesamt rund 220.000 Euro.