Bauprojekt in Geldern : Aus Berufskolleg wird Haus der Diakonie

Blick auf das Haus der Diakonie im früheren Berufskolleg mit dem neuen Haupteingang vom Sandsteg aus gesehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Endspurt für die Bauarbeiten. In sechs Wochen sollen die Mitarbeiter einziehen. Viele Angebote unter einem Dach. Neu in Geldern ist die Tagespflege. Fünf Appartements für Wohnungslose, kleine Kapelle als Ort der Besinnung.

Auf der Baustelle herrscht Hochbetrieb: Die Bagger sind unterwegs, im Gebäude wird geflext, gesägt und geklebt: Endspurt für den Umbau des früheren Berufskollegs zum „Haus der Diakonie“. In sechs Wochen soll alles fertig sein. „Der Möbelwagen ist für den 2. Juli bestellt“, freut sich Geschäftsführer Pfarrer Joachim Wolff. Mit seinem Team führte er am Montag Journalisten durch die Baustelle, um das Konzept vorzustellen.

Steht man am Ostwall vor dem Gebäude, das bis Sommer 2016 als Schule genutzt wurde, wird der Haupteingang in Zukunft an der rechten Seite zu finden sein. Von dort kommt man – natürlich auch barrierefrei – in das helle Foyer mit dem markanten Treppenhaus. Dort wird ein Empfang eingerichtet, so dass man sich informieren kann, wo die einzelnen Abteilungen sind. Auch der alte Haupteingang zur Schule wird tagsüber geöffnet sein. Dort wird eine kleine Kapelle als Raum der Besinnung eingerichtet, der bewusst auch für Passanten zugänglich sein soll.

Info Tag der offenen Tür ist geplant Verein Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve ist Teil der Evangelischen Kirche und seit 1991 ein gemeinnütziger Verein. Die Diakonie unterhält Büros in Goch, Geldern, Kleve und Xanten und engagiert sich in den Bereichen Pflege, Ambulant Betreutes Wohnen, Suchthilfe, Wohnungslosenhilfe, Sozialberatung, Migration und Flucht sowie Betreuungsverein. Start Das Haus der Diakonie wird ab dem 2. Juli nach und nach in Betrieb genommen. Zum Jahresende wird es offiziell eingeweiht werden. Dann ist auch ein Tag der offenen Tür geplant. Tagespflege Informationen gibt es bei Angelika Jacobs, Telefon 02823 930211.

Zurück ins Erdgeschoss: Dort wird die Diakonie in Zukunft für bis zu 14 Menschen eine Tagespflege einrichten. Angelika Jacobs: „Das ist unsere dritte Tagespflege im Kreis Kleve.“ Außerdem werden die Mitarbeiter des betreuten Wohnens dort ihre Büros und einen Raum für vorbereitende Arbeiten haben.

In der ersten Etage sind die sozialen Dienste der Diakonie zu finden. Rainer Blix: „Für unseren Betreuungsverein sind 600 Ehrenamtliche tätig, die hier nun Unterstützung finden, ohne dafür bis nach Goch fahren zu müssen.“ Die Diakonie bietet eine umfassende Sozialberatung. Ein besonderes Angebot ist dort zudem die Beratung für Wohnungslose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.

Suchtprophylaxe und Drogenberatung sind ein großes Thema bei der Diakonie in Geldern. Sechs Mitarbeiter sind dort tätig. Yevgeliy Steinbauer verweist besonders auch auf den „Hygieneraum“ im Eingangsbereich. Heroinabhängige können dort gebrauchte Spritzen abgeben und gegen neue eintauschen. So könne man verhindern, dass sie irgendwo an den Wegen oder gar auf Spielplätzen landen.

Neben Büros für die Verwaltung und einer Fachbibliothek mit Möglichkeiten für Videokonferenzen ist ein besonderes Angebot der große Tagungsraum im früheren Chemielabor. Der Raum kann auch von anderen Nutzern gebucht werden und bietet mit eigener Küche im Maximalfall Platz für bis zu 90 Personen.

Im Dachgeschoss, wo man unter anderem Reste des früheren Kinos wie den Entlüftungsraum entdeckt hat, gibt es fünf kleine Appartements, die als kurzfristige Lösung an Wohnungslose vermietet werden sollen. Schwarz: „Ein wichtiges Angebot. Der freie Wohnungsmarkt bietet selten Lösungen. Und wenn wir ehrlich sind: Angesichts der Kosten muss man auch einräumen, dass es für Investoren leider kaum möglich ist, solche Wohnungen anzubieten.“

Noch einmal ganz nach unten: Im Untergeschoss wird es mit einem eigenen Eingang einen Begegnungsraum für Gelderner Bürger geben. Schwarz: „Das Konzept steht noch nicht m Detail, aber wir sind im Gespräch mit der Stadt. Hier mitten im Herzen der Stadt ist es auch eine gewisse Verpflichtung für uns, ein entsprechendes Angebot zu machen.“ Da es dort auch eine kleine Werkstatt für Tagesbetreuung geben wird, könnte sich zum Beispiel auch ein Repair-Café gründen und dort ansässig werden.