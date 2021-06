Naturschutz am Niederrhein : In Wachtendonk Obstbäume richtig schneiden lernen

Ein guter Sommerschnitt, wie hier beim gelben Erdapfel, verbessert die Fruchtqualität und vermeidet Kleinfrüchtigkeit. Foto: Monika Hertel

Wachtendonk Auch die richtige Pflege von Obstbäumen will gelernt sein. Deshalb bietet das Naturparkzentrum Wachtendonk in Zusammenarbeit mit dem Nabu einen Kursus im Haus Püllen an.

(RP) Streuobstwiesen fördern die Artenvielfalt und sind typische Kulturlandschaftselemente des Niederrheins. Neben einem Beitrag gegen das Insektensterben, vor allem für Blütenbesucher wie Schmetterlinge und Wildbienen, bieten sie auch selten gewordenen Tierarten wie dem Steinkauz einen Lebensraum. Der ökologische Wert von Streuobstwiesen hängt jedoch stark mit deren Pflege zusammen. Die Bäume brauchen einen regelmäßigen Schnitt, um gesund zu bleiben und ein hohes Alter zu erreichen.

Viele Besitzer von Streuobstwiesen glauben, dass Obstbäume nur im Winter geschnitten werden können. Dabei bieten Sommerschnitt und Sommerriss die Möglichkeit, Obstarten wie Kirschen zu schneiden und stark austreibende Obstbäume im Wuchs zu beruhigen. Ein guter Schnitt ist jedoch im Sommer schwieriger und dauert länger als im Winter, nicht zuletzt, weil der Baum nicht so übersichtlich ist. Außerdem ist beim Sommerschnitt stärker auf den Gesundheitszustand des Baumes und dessen Wuchsfreudigkeit zu achten.