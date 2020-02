An der Realschule und in Walbeck : In Geldern werden Bäume gefällt

Für den Erweiterungsbau der Gesamtschule müssen an der Realschule An der Fleuth Bäume gefällt werden. Foto: Herbert van Stephoudt

Geldern An der Realschule und in Walbeck finden in den nächsten Tagen Arbeiten statt.

Im Rahmen des Neubauprojekts für die Erweiterung der Gesamtschule in Geldern müssen in den nächsten Tagen auf dem Gelände der Realschule An der Fleuth Bäume gefällt und Hecken entfernt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Aufgrund der Vogelschutz-Bestimmungen müssten die Arbeiten noch im Februar durchgeführt werden. Vor wenigen Wochen waren durch die Gelderner Bau Gesellschaft, die für die Schulneu- und -umbauten zuständig ist, bereits Bäume der Schulallee der Realschule zur Ostseite des Schulgebäudes verpflanzt worden. „Die Gelderner Bau Gesellschaft wird für jeden gefällten Baum zwei neue Bäume auf dem Schulgelände nachpflanzen“, teilte Stadtsprecher Herbert van Stephoudt mit.

Laut Thomas Mutz, Geschäftsführer der Bau Gesellschaft, ist man bemüht, Bäume auf den jeweiligen Schulgrundstücken möglichst nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. „Wenn es zum Beispiel durch eine Änderung des Baufeldes möglich ist, die Bäume zu erhalten, tun wir das.“ Ansonsten werde geprüft, ob eine Umpflanzung von Bäumen möglich und sinnvoll ist. Fall es nicht möglich ist, werde nach Abschluss der Baumaßnahme nachgepflanzt. Dies gelte auch für die ebenfalls betroffenen Projekte des Neubaus der Realschule am Standort der früheren Geschwister-Scholl-Schule in Veert sowie die Albert-Schweitzer-Schule in Geldern und die Marienschule in Kapellen.