Gut für die Umwelt In Wachtendonk rund 3600 Bäume verschenkt

„Mehr Bäume Jetzt“ ist eine bundesweite Kampagne, die dafür sorgt, dass junge Bäume und Sträucher an Orte verpflanzt werden, wo sie wachsen und gedeihen können. Sie basiert auf der in den Niederlanden seit 2020 laufenden „Meer Bomen Nu“-Kampagne, bei der bereits eine Million Setzlinge verschenkt wurden. Die Setzlinge findet man in der Natur oft dort, wo sie nicht auswachsen können, weil sie zu dicht stehen oder zu wenig Licht bekommen.