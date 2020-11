Baugebiet „Im Lüßfeld“ : CDU will Dreihöfeweg für Verkehr öffnen

Berthold Pauels ist Pressesprecher der Veerter CDU. Foto: CDU Geldern

Veert Im Rahmen der vorgezogenen öffentlichen Beteiligung an dem Planverfahren für „Im Lüßfeld“ in Veert, kritisiert der Ortsverein das neue Konzept und drängt auf einen „lösungsorientierten Diskurs“.

Das geplante Baugebiet „Im Lüßfeld“ beschäftigt nicht nur Anwohner, sondern auch die Politik. In einem Schreiben an Bürgermeister Sven Kaiser äußert sich der CDU-Ortsverband Veert kritisch zum vorliegenden Entwurf und weist darauf hin, dass man das Vorhaben in keiner Weise durchwinken werde, nur damit im Lüßfeld ein Feuerwehrgerätehaus gebaut werden könne. „Der vernünftige und lösungsorientierte Diskurs sollte Dreh- und Angelpunkt der Beteiligung sein“, erklärt Berthold Pauels, Pressesprecher und zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Lautsprecherei ist nicht unsere Vorstellung von Politik.“

Bemängelt wird unter anderem, dass einige im Bau- und Planungsausschuss bereits 2019 beschlossene Eckpunkte nicht in die neuen Planungen miteingeflossen seien. Insbesondere die Forderung nach einer Ausrichtung der ersten Häuserreihe mit dem Eingang zur Grunewaldstraße sei im neuen Konzept nicht berücksichtigt worden. Diese wäre aber städtebaulich sinnvoll und würde eine attraktivere Gestaltung bieten.

Auch zu anderen Punkten des vorliegenden Bebauungsplans nimmt die CDU Stellung. So spricht sich die Partei unter anderem für eine Befahrbarkeit des Dreihöfewegs in seiner gesamten Länge aus – und damit gegen die Umwandlung zwischen Nobispfad und Grunewaldstraße in einen Fuß- und Radweg. „Zum einen“, sagt Pauels, „verteilt sich dadurch der Verkehr auf zwei Zu- beziehungsweise Ausfahrten, was den Lärm für die Anwohner der Haupterschließungsstraße minimiert.“ Zum anderen sei dadurch ein zweiter Rettungsweg insbesondere für die Feuerwehr vorhanden. Weiter heißt es: Es dürften keine Änderungen im Verlauf des Dreihöfewegs oder an der Neue Vrey’sche Ley vorgenommen werden, die einem späteren Ausbau als Einbahnstraße in Richtung Kapellener Straße entgegenstünden. Die verkehrliche Entlastung der Ortschaft Veert sei seit langem eine der zentralen Forderungen der CDU, so Pauels.

Auch die Planungen in der Kurve Veerter Dorfstraße/In Het Veld/Hülspaßweg stellten keine Entschärfung dar. Vielmehr werde die Situation durch die Anbindung des geplanten Gehwegs auf die Grunewaldstraße in Höhe der Grundstücke 16/17 noch verschärft, da die Sicht in Richtung Ortsmitte nicht gegeben sei. Die Situation werde auch durch die davorliegende Rampe nicht verbessert. „Hier muss eine grundsätzlich andere Lösung gefunden werden“, sagt Pauels.

Die fußläufige Verbindung von den Sportanlagen zum Hertogweg solle nach Meinung der Veerter CDU erhalten bleiben. Auf die geplante wassergebundene Verlängerung des Weges entlang der Sport- und Tennisanlagen bis zum Hertogweg könne dagegen verzichtet werden. Sie schlägt vor, den Geh- und Radweg am Hülspaßweg zugunsten einer etwas breiteren Fahrbahn auf 8,5 Meter zu reduzieren.

Zum Erhalt der Lindenbäume entlang der Grunewaldstraße stellt der Ortsverein fest, dass die Bäume noch vital seien. Unberücksichtigt blieben in dem Konzept jedoch die Auswirkungen des Klimawandels. So könnten künftig Maßnahmen notwendig werden, die den Rückschnitt, die Entnahme von Bäumen oder den Umbau mit klimaangepassten, hitzetoleranten Arten erforderten. Es sei daher zunächst die Art der Linden festzustellen, um davon weitere Entscheidungen abhängig zu machen.