Issums Politik hat sich erneut beraten Das Baugebiet Oberstraße in Sevelen wird doch umgesetzt

Nun also doch. Das Baugebiet in Sevelen an der Oberstraße kommt. Das ist auf der nicht-öffentlichen Ratssitzung in Issum beschlossen worden. Die Gemeindeverwaltung verbreitet die gute Nachricht bereits auf ihrer Facebook-Seite. Eine Einigung habe es aufgrund „der Beharrlichkeit und Zugeständnisse der Flächeneigentümer gegeben“, sagt Bürgermeister Clemens Brüx. Am ursprünglichen Plan habe sich nichts geändert, die Gemeinde kauft die Flächen, auf denen 26 Baugrundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen sollen. „Wir werden das zeitnah alles weiterentwickeln. Das heißt aber nicht, dass morgen schon gebaut werden kann“, sagt Brüx.