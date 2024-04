Bauunternehmer ist zuversichtlich Investor will bei Tecklenburg einsteigen – „Firma ist zu 95 Prozent gerettet“

Aus Sicht von Hermann Tecklenburg waren Donnerstag (25. April 2024) und Freitag (26. April) zwei gute Tage. „Alles, was mich belastet, ist von mir abgefallen“, sagt der Bauunternehmer und ergänzt: „Die ganze Sache nimmt mich doch auch körperlich sehr mit.“ Wie berichtet, hat das Amtsgericht Kleve am 1. April das Insolvenzverfahren gegen über das Vermögen der Tecklenburg GmbH eröffnet. Markus Kier von der Kanzlei Papenburg wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Seine vorläufige Prüfung hatte ergeben: 32 Mitarbeiter müssen gehen. Die offenen Projekte in Ratingen und Düsseldorf laufen weiter – mit Unterstützung der jeweils finanzierenden Bank.