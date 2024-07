Fertigstellung 2025 geplant Baubeginn für die neue Rettungswache Kerken

„Diese neue Rettungswache in Kerken ist unser Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger im südlichen Kreisgebiet, auch in Zukunft schnell und zuverlässig vor Ort zu sein, wenn die Hilfe des Rettungsdiensts benötigt wird“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes werden an dem modernen Gebäude, das ansprechend und funktional zugleich sein wird, viel Freude haben.“