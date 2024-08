Betrifft auch die Buslinien 21 und 22 Acht Monate Bauarbeiten auf dem Saversdyck

Auf dem Saversdyck in Issum muss der Regenwasserkanal vergrößert und die Wasserleitung erneuert werden. In diesem Zuge bekommt der Saversdyck eine neue Bitumendecke. Die Arbeiten werden insgesamt etwa acht Monate dauern. Die Firma Quick aus Kevelaer ist mit der Baumaßnahme beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt ist von der Straße An der Landwehr bis zur Friedensstraße, der zweite Bauabschnitt von der Friedensstraße bis zur Barbarastraße. Mit dem ersten Bauabschnitt beginnt die Firma Quick am Montag, den 19. August. Die Arbeiten sind nur unter einer Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnitts möglich. Die Anwohner des ersten Bauabschnitts wurden informiert, die Anwohner des zweiten Bauabschnitts werden noch gesondert informiert. Fragen beantwortet Stefanie Thissen von der Gemeindeverwaltung, 02835 1075.