Bauarbeiten in Geldern : Marktparkhaus ist bis September geschlossen

Geldern Das Marktparkhaus am Südwall wird saniert und bleibt deswegen für mehrere Monate geschlossen.

(RP) Das Marktparkhaus am Südwall in Geldern wird aufgrund von Sanierungsarbeiten ab Pfingstdienstag, 11. Juni, bis etwa Ende September 2019 für die Öffentlichkeit geschlossen. Das teilte der Betreiber mit. Für die Mieter der Dauerstellplätze steht das Parkhaus weiterhin zur Verfügung. Die Sanierung erfolgt in zwei Bauschnitten. Zunächst wird mit der Sanierung der hinteren Halle C begonnen. Die Arbeiten hierfür sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Im Anschluss erfolgt die Sanierung der vorderen Hallen A und B. Parallel dazu werden Abdichtungsarbeiten auf dem oberen Parkdeck durchgeführt. Die Fertigstellung der Sanierung ist für Ende September geplant.