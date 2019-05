Infrastruktur : Beifall für die Stadtgraben-Pläne

So stellt sich das neue Stadtgraben-Umfeld an der Burgruine dar. Die neue Zufahrt hält bis zu 60 Tonnen Belastung aus. Foto: Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Im Gemeinderat Wachtendonk wurden die Maßnahmen für die ersten beiden Bauabschnitte des Stadtgraben-Umbaus vorgestellt. Der Wasserlauf soll wahrnehmbarer werden. Die Auenlandschaft dient auch der Naherholung.

Bei Koblenz, am Deutschen Eck, fließt die Mosel in den Rhein. Südlich des Wachtendonker Ortskern fließt das Wasser der Niers teilweise in den Stadtgraben. Genau dort soll man bald einen Aussichtspunkt haben „wie am Deutschen Eck“. Für diese Aussage erntete Christoph Rüber, der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbands der Mittleren Niers, Lacher bei der Sitzung des Wachtendonker Gemeinderats. Am Ende stand einhellige Zustimmung zu dem, was der Verband für die ersten beiden Abschnitte bei der Neugestaltung des Stadtgrabens geplant hat. „Ich bin total begeistert“, fasste Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt die positive Resonanz zusammen.