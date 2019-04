Kultur : Barbie zieht in Wankums Dorfstube ein

Wankum Ausstellung "Barbies Welt". Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wankum Die Plastikpuppe findet sich in verschiedenen Lebenswelten wieder. Sammlerin Kornelia Heise-Ernst zeigt eine große Auswahl. Bei einigen Besuchern werden Erinnerungen geweckt an „ihre“ eigene Barbie zu Hause.

Kinder lieben es beim Spielen in andere Welten abzutauchen. Das geht prima durch Rollenspiele wie Vater-Mutter-Kind aber auch seit 60 Jahren immer mehr mit einer schicken Plastikpuppe namens Barbie.

Die adrette Dame zog damals, unter den zunächst noch argwöhnischen Augen der Erwachsenen, in die Kinderzimmer ein und ist seither nicht mehr wegzudenken. Die Erfahrung hat auch Kornelia Heise-Ernst gemacht. Als Kind wollte sie nie eine Barbie und später als sie eine Tochter bekam, zog die Plastikdame dann doch ins Haus. Kornelia Heise-Ernst lernte die Vorzüge schätzen und stieg immer tiefer in die Materie ein. So schaute sie auf Trödelmärkten und bei Ebay nach den passenden Kleidungsstücken. „Was schlimmer ist, als Briefmarken zu sammeln oder ein 1000 Teile Puzzle zu Ende zu bekommen“, sagt sie selbst dazu. Denn zu der schicken Anziehpuppe mit der Wespentaille gibt es jede Menge Kleidung und Accessoires. Was zur Folge hatte, dass mit der Zeit (12 Jahren) eine beachtliche Summe an Barbies und passendem Zubehör zusammen kam.

Info Die Austellung in der Dorfstube besuchen Was Ein Besuch der Ausstellung ist informativ und sehenswert. Wann Sie ist noch zu besichtigen an folgenden Sonntagen von 11 bis 17 Uhr: 12. Mai, 26. Mai, 9. Juni und 23. Juni.

Eine kleine Auswahl ihrer Barbies sind nun in der Wankumer Dorfstube zu bewundern. Mit liebevoll gestalteten Hintergrundbildern oder auch Burgen aus Tetra-Verpackungen finden sich die Barbies in allen Lebenslagen wieder. Ein ganzer Tisch ist zum Beispiel dem Thema „Braut“ gewidmet. Barbie ist in in vielen unterschiedlichen tollen Brautkleidern zu sehen. So steht sie da und wartet auf ihren Ken. Das klassische Frauenbild wurde genau so bedient, wie auch das einer Kariere-Frau. Mit dem Thema „Clean-up-Barbie“ wurde alles rund um die Hausarbeit angeboten. In der Ausstellung kann man sich anschauen welche verschieden Utensilien Barbie zum Hausputz zur Verfügung standen.

Doch die Barbie geht natürlich, als modere Frau, auch einer Tätigkeit nach. Zu sehen sind unter anderem die Augenarzt-Barbie, Zahnarzt-Barbie, Kinderarzt-Barbie oder auch die Tierarzt-Barbie. Bei so einem bewegten Leben, braucht die viel beschäftigte Dame auch eine spannende Freizeitgestaltung. Da gibt es die Themenbereiche Strand, Western, Yacht, Sport, Fitness und Ballett. Barbies Welt ist bunt und nie langweilig.

So findet sich in der Ausstellung nicht nur etwas für Kinder, die gerne auch mal die Barbies „nur anschauen“, ohne damit zu spielen. Es kamen auch viele Väter mit Töchtern die mit Geduld und Interesse das Leben der Barbie im Laufe der Zeit betrachteten. Viele Erwachsene haben in der Ausstellung auch ihre Barbie von damals wieder erkannt und so wurden schöne Erinnerungen wach.