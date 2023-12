Konzert in Liebfrauen-Schule Geldern Freude am Gesang verbindet Generationen

In der Kombination der unterschiedlichen Künstler und musikalischen Konzepte lag die besondere Spannung dieses Konzerts: Einerseits der erfahrene und in Gesangswettbewerben mehrfach ausgezeichnete Damenchor, andererseits die Schulchöre, deren Mitglieder teils noch am Anfang ihrer Gesangskarriere stehen. Würde das zusammenpassen? Ja, und wie: Freude am Gesang, Hingabe an die Musik, präzises Timing und leidenschaftliche Energie verbanden alle Vorträge. Trotz nur kurzer gemeinsamer Proben harmonierten alle Sängerinnen und Sänger beim gemeinsamen Schlussauftritt hervorragend. Vielleicht lag darin auch der größte Gewinn für alle Beteiligten: von den Erfahrenen lernen und die jungen Musiker begeistern und bestärken. Beim geselligen Ausklang waren sich beide Seiten einig, dass sie die Zusammenarbeit gerne fortsetzen würden.