Verein Amani Kinderdorf Kindergarten-Alltag in Afrika miterlebt

„Es war schön, den Alltag der Kinder hautnah zu erleben. Ob bei der Bohnenernte, beim Fegen, Wäsche waschen, aber auch beim Fußball spielen und Tanzen, dieses Miteinander zu erleben, hat uns beeindruckt“, so Frau Hendricks. Zu den Stationen der Reise mit Marlies Deutskens und Manfred Joseph zählten auch Besuche in den umliegenden Schulen, beim Sozialamt der Stadt Iringa sowie in der Stadtverwaltung Kilolos. Der Empfang beim Bischof der Diözese Iringa, der dem Amani-Verein von Beginn an eng verbunden ist und das Grundstück für das erste Kinderdorf Kilolo zur Verfügung stellte, sowie beim Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Dar es Salaam, Thomas Terstegen, gehörten zu den Highlights des offiziellen Besuchsprogramms.