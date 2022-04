Politische Bildung in Geldern : Schülerinnen fragten Ex-Ministerin Hendricks

Barbara Hendricks ließ sich von den Schülerinnen befragen. Foto: Schule

Geldern Die frühere Bundesumweltministerin verabschiedet sich in den Ruhestand. Nun war sie ein letztes Mal an der Liebfrauen-Realschule in Geldern.

„Verliert nicht die Zuversicht“ – das wünschte Barbara Hendricks, die frühere SPD-Bundesumweltministerin, bei ihrem Besuch der Liebfrauen-Realschule den Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10. Ein Satz, der angesichts der vielen Krisen in der Welt Mut machen und dazu auffordern sollte, sich nicht beirren zu lassen. Um Krisen und Probleme ging es auch in dem Gespräch: „Kommt der Krieg auch nach Deutschland?“, „Sagt die Regierung immer die Wahrheit?“, „Muss die Energiewende nicht viel schneller passieren?“, „Sind Frauen und Männer wirklich in allen Lebensbereichen gleichberechtigt?“. Hendricks betonte, dass es gerade in der aktuellen Situation sehr wichtig sei, wenn (junge) Leute Verantwortung übernehmen, die über das eigene Leben hinausreicht. Das könne man zum Beispiel, wenn man ein Ehrenamt übernehme oder sich in einer demokratischen Partei engagiere. Man dürfe darauf vertrauen, dass Regierungen aus demokratischen Parteien ihren Bürgern die Wahrheit sagen.

Die Schülerinnen fragten aber auch nach sehr persönlichen Dingen: Ob Frau Hendricks in der Rückschau nicht vielleicht lieber einen anderen Beruf ergriffen hätte? Und ob es in ihrer politischen Arbeit ein absolutes Highlight gegeben habe? Ihre Antwort „Nein, ich bereue nicht, Politikerin geworden zu sein.“ Auf die zweite Frage antwortete sie: die Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens als Umweltministerin der Bundesrepublik Deutschland.

Es war der letzte Besuch für Barbara Hendricks an der Liebfrauen-Realschule. Die Politikerin verabschiedet sich in den Ruhestand. „Schade“, so der stellvertretende Schulleiter Joachim Domogala. „Mit ihren Besuchen in den Schulen hat Frau Dr. Hendricks vielen jungen Menschen geholfen, sich zu gesellschaftspolitischen Themen eine Meinung zu bilden.“

(RP)