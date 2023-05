Schüler aus Geldern treffen frühere Umweltmisterin „Haben Sie Ihre Berufswahl bereut?“

Barbara Hendricks nahm sich viel Zeit für die zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler und antwortete kenntnisreich, erläuterte Zusammenhänge und nahm wirklich jede Schülerin und jeden Schüler mit ihren Anliegen ernst. Immer wieder kamen Fragen zum Leben der Politikerin. So wollte zum Beispiel Camille Droop wissen, was denn das Beste am Beruf der Politikerin sei. „Die Vielfalt und die Themenfülle gibt es wohl in keiner anderen Tätigkeit“, antwortete Barbara Hendricks und führte am Beispiel der eigenen Biografie aus, welche wechselnden Funktionen und Tätigkeiten sie immer wieder übernommen habe. Auch wenn man sie häufig verkürzt als „Umweltministerin“ bezeichne, so habe sie viele Bereiche verantwortet: Natur- und Klimaschutz, das Thema Bau, die Atomkraft und die damit verbundene Endlagersuche sowie zuvor viele Jahre als Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium.