Barbara Dröppelmann aus Pont Wenn Pflanzen für sauberes Wasser sorgen

Barbara Dröppelmann ist in Pont aufgewachsen. An der alten Mühle, direkt an der B58, der Venloer Straße in Pont gelegen, steht noch der Name Dröppelmann angeschrieben. Hier hat ihr Vater mit dem Vertrieb, der Entwicklung und Wartung von technischen Geräten für Baumschulen angefangen. Ihr Bruder Thomas Dröppelmann hat das Geschäft übernommen und ist in eine größere Halle nach Geldern umgezogen. Barbara Dröppelmann ist in dem alten Herrenhaus geblieben und mit ihrem Studium, im Bereich Stadt- und Landschaftsplanung, mit dem Schwerpunkt Landschafts- und Ausgleichsplanung dem Thema Ökologie und Umweltschutz treu geblieben.