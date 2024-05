Festgeld und Sparbriefe im Vergleich Banken im Kreis Kleve rechnen mit sinkenden Zinsen

Mit Spannung erwartet die Finanzbranche die kommende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Am Donnerstag, 6. Juni, wird die EZB bekannt geben, wie es mit den Leitzinsen im Euroraum weitergeht. Von Juli 2022 bis September 2023 hatte die Zentralbank die Zinsen von null auf 4,5 Prozent steigen lassen, um der hohen Inflationsrate begegnen. Die ist in Deutschland in der Folge von annähernd neun auf zuletzt 2,2 Prozent gesunken.